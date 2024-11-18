إندرايف تستعرض أحدث حلول النقل الذكي والابتكارات التكنولوجية في معرض Cairo ICT 2024

أعلنت شركة إندرايف، لتكنولوجيا النقل الذكي والخدمات الحضرية، عن مشاركتها في فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT 2024، الذي يُعقد في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر، باعتباره واحدًا من أبرز الأحداث التكنولوجية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

تُعد مشاركة إندرايف في هذا الحدث فرصة لعرض أحدث تقنياتها وحلولها المبتكرة ، والتواصل مع قادة الصناعة والمستخدمين في السوق المصري، الذي يشهد نموًا متسارعًا في قطاع التكنولوجيا والخدمات الرقمية.

شارك ستيفن كروجر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمنتجات في إندرايف، في جلسة نقاشية بعنوان “اتجاهات التكنولوجيا المبتكرة التي تشكل المستقبل”، ناقش خلالها الدور التحويلي للتكنولوجيا في إعادة تشكيل الصناعات، مع التركيز على تأثير حلول إندرايف في تحسين تجربة المستخدمين وتعزيز ممارسات الأعمال الأكثر عدالة وشفافية في قطاع النقل التشاركي.

أوضح كروجر أن مصر تُعد واحدة من أكبر خمسة أسواق لشركة إندرايف عالميًا، مشيرًا إلى خطط الشركة لتقديم ميزات جديدة ضمن تطبيق Super App الخاص بها.

وأكد على أهمية النظام البيئي النشط في مصركبيئة داعمة للابتكار، مشددًا على أن المواهب المصرية تشكل عنصرًا رئيسيًا في خطط الشركة للتوسع وتطوير خدماتها.

وقال كروجر: "مشاركتنا في Cairo ICT 2024 تتيح لنا التواصل مع الشركاء المحليين وأصحاب المصلحة، مما يساعدنا على تحسين خدماتنا لمستخدمي التطبيق وسائقينا، مع التركيز على الابتكار والتطوير المستمر."

تُبرز مشاركة إندرايف في المعرض التزامها بتوسيع وجودها في السوق المصري وتعزيز تأثيرها عبر شراكات محلية تهدف إلى تقديم خدمات جديدة ومبتكرة. كما تستغل الشركة الحدث لعرض استراتيجياتها لدعم التحول الرقمي وتعزيز قطاع النقل الذكي في المنطقة.