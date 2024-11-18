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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طاقم حكام جامبي يدير مباراة مصر وبوتسوانا

منتخب مصر
منتخب مصر
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، عن طاقم التحكيم الذي يدير مباراة منتخب مصر ونظيره بوتسوانا في الجولة السادسة  والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، والمقرر إقامتها غدًا الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي.

وتم إسناد اللقاء الي طاقم تحكيم جامبي بقيادة الحكم الدولي عبد الله جاميه، ويعاونه كل من مصطفى بوجانج كحكم مساعد أول، وعبد العزيز بوليل جاوا كحكم مساعد ثاني، فيما سيكون لامين جاميه حكماً رابعاً.

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن، تدريبه الختامي باستاد الدفاع الجوي، للاعبين جميعا بجانب الذين لم يشاركوا في مباراة كاب فيردي،  بالإضافة إلى اللاعبين الموقوفين بسبب الإنذار الثاني، في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة، وانتهى  بالتعادل الإيجابي 1/1  ضمن مواجهات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، والتي حسمها الفراعنة بالتأهل عقب مباريات الجولة الرابعة وتصدر المجموعة .

منتخب مصر حكام مباراة مصر وبوتسوانا مصر وبتسوانا