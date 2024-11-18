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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل وفدا من منظمة اليونيسيف

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يستقبل وفد من منظمة اليونيسيف
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استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، مساء اليوم ، وفدا من منظمة اليونيسيف، في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش ، في حضور عبد العال البدري سكرتير عام المحافظة المساعد.

ورحب المحافظ بالوفد ، مثمناً الدور الذي يقوم به اليونيسيف في دعم المدارس بالمحافظة بالأجهزة والمعدات المدرسية، من أدوات علمية وفنية ورياضية وألعاب ترفيهية للأطفال.

بدوره أكد وفد اليونسيف علي التسهيلات المقدمة من المحافظة لتقديم منحة اليونيسيف من أدوات ومعدات لعدد من مدارس المحافظة، لمساعدة الأطفال بتحقيق أقصى استفادة من المنهج التعليمي، بالاضافة لخدمات الوحدات الصحية والعديد من الخدمات الاجتماعية المتنوعه.


 

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