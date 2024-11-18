رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل الأعضاء الجدد الملحقين بالأكاديمية العسكرية

شهد مقر هيئة قضايا الدولة بحدائق اكتوبر اليوم الاثنين، 18 نوفمبر، زيارة ميدانية قام بها الأعضاء الجدد ووفد من الضباط برئاسة اللواء أركان حرب أحمد عمر الفاروق، مساعد مدير الأكاديمية العسكرية للدورات المدنية، بمناسبة قرب انتهاء الدورة التدريبية لأعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد الملحقين بالأكاديمية العسكرية.

وخلال اللقاء، القى المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، كلمته مستهلاً بالترحيب بالحضور والأعضاء الجدد.

واشتملت كلمته على تعريف بمبادئ العمل القضائي، والحث على الالتزام بالتقاليد القضائية وإجراءات العمل بهيئة قضايا الدولة، وأقسام وفروع الهيئة، ودور الهيئة في الدفاع عن المال العام وصونه.

كما تحدّث عن أهمية الدورة التدريبية بالأكاديمية العسكرية وما تغرسه في نفوس الأعضاء من روح الالتزام والنشاط والإيجابية في العمل.

وفي ختام اللقاء، قام المستشار عبد الرزاق شعيب بتقديم درع الهيئة إلى اللواء أركان حرب أحمد عمر الفاروق، مساعد مدير الأكاديمية العسكرية للدورات المدنية ، تكريماً وتقديراً لدور الأكاديمية العسكرية وجهودها.

كما اعلن المستشار عبد الرزاق شعيب عن منح الأعضاء الجدد اسبوعين راحة بعد انتهاء الدورة التدريبية.

جاء ذلك بحضور المستشارين أعضاء المجلس الأعلى لقضايا الدولة، والمستشارين رؤساء القطاعات .

كما حضر الزيارة المستشار نائب رئيس الهيئة، رئيس التفتيش الفني، والمستشار نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفني، والمستشار نائب رئيس الهيئة الأمين العام، والمستشارين الأمناء العام المساعدون، و المستشار نائب رئيس الهيئة المشرف على مكتب رئيس الهيئة ، ولفيف من مستشاري قضايا الدولة.

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