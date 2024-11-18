ads
الإثنين 18 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الأمطار تضرب الإسكندرية والمحافظة ترفع درجة الاستعداد القصوى

الأمطار تضرب الإسكندرية
الأمطار تضرب الإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، سقوط أمطار متوسطة على كافة أنحاء البلاد، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية. 

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة أحياء المحافظة، مشيرًا سيادته أنه تم التشديد على كافة الأجهزة التنفيذية المعنية ورؤساء الأحياء بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع ورصد أي حالات طارئة، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي.

وتابع محافظ الإسكندرية أعمال كسح وتصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة بالمناطق الساخنة التي شهدتها المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بمناطق متفرقة بالأحياء، موجهًا المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

وأوضح سيادته أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار للتدخل الفوري.

جدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة وهي كالتالي:

• (الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137) من أي محمول.
• (الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175) 
• (الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125)

أحمد خالد حسن سعيد الإسكندرية الأمطار الغزيرة أمطار الغزيرة هيئة الأرصاد الجوية رفع درجة الإستعداد القصوي سقوط أمطار متوسطة