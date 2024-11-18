المركز القومي للمسرح يشهد تطورا كبيرا في تنفيذ مبادرات التحول الرقمي

يشهد المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بقيادة الفنان إيهاب فهمي؛ انطلاقة غير مسبوقة في جدولة وفهرسة وأرشفة ورقمنة كافة مقتنيات إدارة الموسيقى بإشراف الفنانة رانيا عمر، المشرف على إدارة الموسيقى بالمركز، وبمشاركة جميع الباحثين الموسيقيين بالإدارة الموسيقية، وذلك حفاظا على الهوية الثقافية والفنية المصرية.

وتضم إدارة الموسيقى بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بين أرجائها كتب، ونوت موسيقية، ونصوص أوبريتات، واسطوانات بيك أب تراثية، ويتم إتاحتها للباحثين والدارسين والأكاديميين والإعلاميين والمهتمين بالمجال الموسيقي.

وقد بدأت جميع الإدارات التوثيقية بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بدأت فعليا في تنفيذ خطوات التحول الرقمي تفعيلا لخطة جادة من الإدارة الحالية للمركز؛ بهدف إتمام أرشيف قومي لمجالات المركز الثلاثة.

يأتي ذلك في إطار رؤية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، فيما يتعلق بالمحاور والأفكار والمبادرات المتعلقة بالتحول الرقمي داخل كافة القطاعات والهيئات التابعة لوزارة الثقافة، وتحت إشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.