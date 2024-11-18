إي آند مصر تستعرض حلولا مبتكرة لتعزيز التحول التكنولوجي في معرض Cairo ICT 2024

تشارك شركة إي آند مصر الرائدة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتكاملة، في فعاليات الدورة الـ 28 لمعرض Cairo ICT 2024، الذي يقام خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تأتي مشاركة إي آند مصر في معرض Cairo ICT 2024 في إطار استراتيجية الشركة التي تستهدف تعزيز حضورها في المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية، مما يتيح لها تعريف عملائها بأحدث ما توصلت إليه من حلول وخدمات تكنولوجية متطورة، لتؤكد خلال مشاركتها على التحول من شركة اتصالات إلى مجموعة تكنولوجية متكاملة، من خلال شعارها الجديد "الدنيا فيها أكتر"، والذي يعكس طموحاتها غير المحدودة في توفير الحلول المبتكرة والخدمات الرقمية.

وخلال المعرض، تعتزم شركة إي آند مصر توقيع عدد من الشراكات المهمة لتقديم حلولاً متكاملة للشركات في السوق المصري، مما يعزز من تنافسية قطاع الأعمال عبر أحدث التقنيات والخدمات.

كما ستعرض الشركة أحدث حلولها في مجالات التكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية، إلى جانب استعراض مشاريع استراتيجية تم الاتفاق عليها، مثل الحصول على رخصة تقديم خدمات الجيل الخامس (5G) ومشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، والتي تؤكد التزام الشركة بتقديم حلول مبتكرة تلبي تطلعات عملائها، وتدعم رؤية الشركة المستقبلية نحو قيادة التحول الرقمي في السوق المصري.

جدير بالذكر، أن إي آند مصر، هي الشركة الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، ومنذ تأسيسها في عام 2006. حققت الشركة نموًا كبيرًا في السوق المصري. وقدمت الشركة مجموعة واسعة من الخدمات لملايين العملاء. وتحرص الشركة على مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة في الوقت الحالي.