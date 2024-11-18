ads
الإثنين 18 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد حي شرق ويوجه بحملة مكبرة لرفع الإشغالات وتحسين الخدمات

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، بجولة ميدانية بحي شرق سوهاج، لمتابعة الوضع العام ومدى الانضباط في الشوارع، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، وعلي لطفي رئيس حي شرق.

شملت الجولة تفقد عدد من المواقع الحيوية، منها شارع التحرير، وشارع خلف النادي البحري، وعدد من المحال التجارية ومنافذ بيع الخضر والفاكهة، موجهًا بضرورة متابعة الأسعار وجودة السلع المعروضة، والتأكد من التزام أصحاب المحال بخطوط التنظيم، ومنع التعديات على الشارع، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حرصًا على تحقيق الانضباط وتوفير بيئة مناسبة للمواطنين، كما تابع المحافظ مدى إلتزام السائقين بتعريفة الركوب وخطوط السير المقررة .

وفي استجابة فورية لمطلب أحد المواطنين توجه المحافظ لتفقد منطقة سوق ناصر القديم، ومحيط المديرية المالية، ووجه بتنفيذ حملة مكبرة لمدة أسبوع، بالتعاون بين شرطة المرافق وحي شرق، لرفع جميع الإشغالات والعوائق المرورية، وزيادة عدد حاويات القمامة، وتحسين مستوى النظافة بالمنطقة.

وأكد "سراج" على استمرار تنفيذ الجولات الميدانية للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة التعاون بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان تطبيق القوانين وتحسين المظهر الحضاري للمحافظة.

1000011347
1000011347
1000011345
1000011345
1000011343
1000011343
1000011337
1000011337
1000011341
1000011341
1000011339
1000011339
1000011331
1000011331
1000011335
1000011335
1000011333
1000011333
محافظ سوهاج متابعة الأسعار شرق سوهاج