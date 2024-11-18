"راية لتكنولوجيا المعلومات" تستعرض أحدث حلولها التقنية في معرض Cairo ICT 2024

أكد المهندس هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، التزام الشركة بتقديم حلول مبتكرة في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، بهدف دعم التحول الرقمي وتعزيز مرونة الأعمال، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الثامنة والعشرين لمعرض Cairo ICT.

تستعرض راية لتكنولوجيا المعلومات هذا العام مجموعة من الحلول التقنية المتقدمة، تشمل الأمن السيبراني، مراكز البيانات الذكية، تطبيقات الجيل الخامس (5G)، وحلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، بالإضافة إلى تحليل البيانات الضخمة. وأشار عبد الرسول إلى أن هذه الحلول تساعد الشركات في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل التكاليف عبر أتمتة العمليات الإدارية وتحليل البيانات الدقيقة.

وأضاف أن جناح AIDC الخاص بالشركة يسلط الضوء على خدمات مراكز البيانات والحوسبة السحابية، بما يشمل التصميم والبناء، والبنية التحتية للطاقة، وحلول التبريد والأمن الصناعي، ما يعزز التحول الرقمي ويوفر مرونة أكبر للشركات.

كشف عبد الرسول عن النجاحات التي حققتها الشراكة بين راية وسيسكو، المستمرة منذ 25 عامًا. وأكد أن هذه الشراكة أثمرت عن جوائز مرموقة، أبرزها "أفضل شريك في قطاع المؤسسات على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2024"، و"أفضل شريك في دول شمال أفريقيا وبلاد الشام لعام 2024". وأضاف أن التعاون مع سيسكو يعكس ريادة راية على المستويين الإقليمي والدولي، ويعزز قدراتها في تقديم حلول متطورة.

أوضح عبد الرسول أن الأمن السيبراني يمثل أولوية قصوى لدى الشركة، حيث تقدم حلولًا متكاملة لمواجهة التهديدات الرقمية بالتعاون مع سيسكو. تشمل هذه الحلول تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأنشطة الخبيثة، وإدارة الثغرات، وخدمات الاستجابة الفورية للحوادث السيبرانية، مما يساهم في تعزيز استقرار الأنظمة وحماية البيانات الحساسة.

وأشار عبد الرسول إلى أن حلول الذكاء الاصطناعي التي تقدمها راية تساهم في تحسين كفاءة العمليات، وتقليل التكاليف، وزيادة الإنتاجية، من خلال تحليل البيانات وأتمتة العمليات الروتينية. كما تسعى الشركة لتوفير حلول مخصصة تناسب احتياجات كل قطاع، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء وتعزيز القدرة التنافسية.

اختتم عبد الرسول حديثه بالتأكيد على التزام راية بتقديم حلول مرنة ومتطورة تدعم المؤسسات في مواجهة التحديات الرقمية، وتعزز من قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية في ظل سوق يشهد تطورات متسارعة.