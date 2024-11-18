تعرف على لونك المفضل وسماتك الخاصة عن طريق برجك

تعد الألوان قوة تأثيريه تمدنا بطاقة إيجابية تشمل الإلهام ومن ثم تحديد الطبيعة الفطرية التى بها تمنحك الثقة والحرية والتعبير عن نفسك التى بها تملك أثر سحري يمكنك من توجيه نفسك نحو المثابرة والثقة والذكاء الذى عنه يؤثر عليناعليك بالإيجاب وبقدر من التفاؤل والنشاط فى مناحى الحياة وعلى ذلك فكل منا من يهتم بالألوان إذ يجد فيها الملاذ للشعور بالطاقة الإيجابية وبالتفاؤل إذ لا يستطيع الاستغناء عنها وعلى أساس هذا التفضيل فلكل شخصية لون تفضله وباختلاف الشخصيات تختلف الأبراج كذلك فى طبيعة اللون الذى تفضله.

فى هذه السطور تعرف على لونك المفضل الذى عنه تحدد سمات شخصيتك ومنه برجك إذ أن بتفضليك للون بعينه يخصك سمات بعينها وبرج بعينه يميزك عن غيرك .

برج الحمل

يوصف برج الحمل بانه برج ناري وعلى ذلك فهو يرتبط ببرج المريخ وعلى ذلك يميل للعاطفة والقوة ويعشق المبادرة ويميل إلى الاثارة حيثما يميل إلى كل ما يجعله ميل للنشاط ويتطلب الاهتمام ذلك لانه يسعى دوما لان يحقق ثقته بنفسه وعلى ذلك فقد يجد ملاذه فى اللون الاحمر الذى يحقق له طاقة ايجابية تطفى عليه طاقة ايجابيه تدفعه دوما للنشاط ولان يحقق ثقته بنفسه .

الثور

يرتبط بالارض وعلى ذلك يميل للنصر من خلال البحث عن ذاته وتلك الرحلة تجعله يهتم برؤيه الاشياء والصدق حيث التأمل فى كل شئ حوله وعلى ذلك فهو يميل إلى كل ما هو طبيعى حيث يرى أن الصدق والتلقائية تتحقق فى كل ما هو طبيعى وعلى ذلك يفضل اللون الاخضر

الجوزاء

يستمد دفئ مشاعره من الشمس اذ يرتبط بالشمس اذ يري في شروقها ودفئها التأمل ومن ثم الالهام الذى يمده بالافكار الجديدة ومن ثم يطفى عليه التألق والذكاء وعلى ذلك يكون اللون المفضل له هو اللون الاصفر طبقا لما يتفق مع اشعة الشمس الذهبيه ذات اللون الاصفر .

السرطان

يقترب من القمر وعلى ذلك فقد يميل للهدوء ويميل للاعتراف دوما بمشاعره ويميل للنقاء والوضوح كما ينصت للصمت والتأمل مما يجعله يكتسب طاقة ايجابيه تطفى عليه حدس قوي يقرأ به المستقبل من خلال ادراكه الحسي الحدسي وذلك الحدس يملى عليه الاحساس بالحب حيث التدفق إلى الروح الداخليه وعلى ذلك يفضل اللون الفضى اذ يري فيه تلك المعانى .

الأسد

يميل إلى الطبيعة السخيه وعلى ذلك لديه طاقة ايجابيه تكسبه روح ايجابيه تدفعه للبحث عن الهيبة والقوة والاهتمام هذه الطاقة يكتسبها من الشمس مركزه الحيوى وعلى ذلك فقد يفضل اللون الذهبى لما فيه من تحقيق له فى السيطره والقوة والهيبة .

العذراء

يرتبط برج العذراء بالتربه والارض الخصبه وعلى ذلك فقد يميل إلى الاستقرار والثقة اذ يمدها بالنهج المنطقى الذي يمده بالجدية وعلى ذلك فقد يجد ملاذه فى تفضيله للون البنى .

الميزان

يميل إلى الطبيعة الهادئه وعلى ذلك يعشق الهدوء والالتزام والتنظيم من وحى حبه للطبيع وتقديره لها وعلى ذلك فقد يميل للون الوردى .

العقرب

يركز على التغير والتحول وعلى ذلك يميل للفضول وحب التأمل بشده كما يعشق الاطلاع على كل الثقافات الجديدة وعلى ذلك يميل للغموض وذلك الغموض يجعله يفضل اللون الاسود الذى فيه يري ولادة جديدة وهذه الولادة تأتى من خلال تخليه عن ذات والبحث عنها فما هو جديد .

القوس

يبحث عن ذاته من خلال ميله لكل ما هو روحانى وهذه الروحانيه يكتسبها من خلال قراءاته وعشقه للفلسفة صديقة الوجدان والبحث فى كل ما هو ورائى وبذلك يكتسب طاقة ايجابيه تتجلى فى عقله المنفتح وعلى ذلك يحدث له الوفره الروحانيه التى تطفى عليه قدر من التأمل والبحث عن الذات وعلى ذلك فأن تفضيله للون الرجوانى .

الجدى

يبجث عن كل ما هو عملى وذلك فى ان يحقق ملامح القوة العقليه الروحانيه المعتمدة على التأمل وذلك باتباع خطوات النهج المنطقى الذى يمده بطاقة ايجابيه تطفى عليه قدر من الثقة حيث التمسك بالتقاليد والصلابه وعلى ذلك فقد يفضل اللون الرمادى والبنى .

الدلو يميل إلى البحث عن الافكار الجديدة ويحاول امتلاكها اذ انه طاقته فى البحث لا تهدأ اذ يجد طاقته فى النظر إلى الماء وبالنظر اليها يكتسب التجارب والافكار التى قد تتجلى لديه من خلال احلام اليقظة وعلى ذلك فلونه المفضل هو اللون الازرق المهدئ

الحوت

برج مائى حساس ورمانسي عفوى ولطيف وبرغم كل ذلك قوى وقد يرتبط كل سماته بعقله البطن منبع الخيال الذى يمده بالالهام والتجديد والشفاء والغموض اللطيف وعلى ذلك فلونه المفضل هو الاخضر الفاتح

بهذه الاسطر تعرف على لونك المفضل ومن ثم سماتك الخاصة ذلك من خلال برجد الخاص به.