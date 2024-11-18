السودان يتأهل لكأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب.. رسميا

حقق منتخب السودان إنجازا كبيرا بتأهله إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب، بعد تعادله السلبي أمام منتخب أنجولا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة للبطولة.

بهذا التعادل، رفع المنتخب السوداني رصيده إلى 8 نقاط، ليحتل المركز الثاني في المجموعة السادسة خلف منتخب أنجولا الذي تصدر الترتيب برصيد 14 نقطة.

وتمكن "صقور الجديان" من حجز بطاقة التأهل دون النظر إلى نتيجة مباراة النيجر وغانا، والتي انتهت بفوز النيجر بهدفين مقابل هدف، في مفاجأة مدوية شهدت خروج المنتخب الغاني من المنافسة.

يعد هذا التأهل عودة قوية للسودان إلى البطولة القارية بعد غيابه عن النسخة السابقة التي أقيمت في كوت ديفوار، حيث كان آخر ظهور له في نسخة 2021 بالكاميرون والتي ودعها من دور المجموعات.