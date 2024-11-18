مياه أسيوط: انقطاع الخدمة بمنفلوط بسبب حدوث تسريب

أعلنت شركة مياه الشرب بأسيوط عن قطع المياه بمدينة منفلوط وذلك نتيجة وجود مياه خارجة بشارع العشرين بمدينه منفلوط وجاري سحب المياه بمعدات الشركة بـ 4 سيارات و1 بداله ، حفار ، وتم تأمين الموقع لزوم البدء في أعمال الإصلاح والكشف علي الخط المتسرب منه المياه وجاري إحضار الادوات والقطع التي سيتم احتياجها فور عملية الإصلاح .

كما ناشدت الشركة المواطنين بالتعاون مع فرق الصيانة والعمل على سرعة إنجاز أعمال الإصلاح، مؤكدة سعيها الدائم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشارت الشركة إلى أنها ستقوم بإعادة خدمة المياه إلى المنطقة فور الانتهاء من أعمال الإصلاح، وستقوم بإبلاغ المواطنين بذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة.

ولذا ترجو الشركة من السادة العملاء بمدينه منفلوط أن تتواصل مع جميع قنوات التواصل من خط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي ةشعوالموبيل أبليكيشن، لاستقبال الشكاوى الالكترونية على أتم الاستعداد لتلقى أى شكوى، أو أى احتياج لسيارات مياه .