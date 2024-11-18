في غياب رونالدو.. تشكيل البرتغال أمام كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

أعلن روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة كرواتيا، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دوري الأمم الأوروبية 2024/2025.

المباراة التي ستقام على ملعب "بولجد" في مدينة سبليت الكرواتية، تحمل أهمية كبيرة لمضيفها كرواتيا، الذي يحتاج إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب

من جانبه، يدخل المنتخب البرتغالي اللقاء بأريحية بعد أن حسم تأهله إلى ربع النهائي كمتصدر للمجموعة.

تشكيلة منتخب البرتغال ضد كرواتيا

حراسة المرمى: روي سيلفا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، تياجو ديجالو، توماس أروجو، نونو تافاريس.

خط الوسط الدفاعي: فيتينيا، روبن نيفيس.

خط الوسط الهجومي: فرانشيسكو كونسيساو، جواو فيليكس، فرانسيسكو ترينكاو.

خط الهجوم: فابيو سيلفا.