هواوي كلاود تطلق حل الحوسبة السحابية الذكية Flexus للشركات في مصر

أعلنت شركة هواوي كلاود المتخصصة عالميًا في خدمات الحوسبة السحابية، عن إطلاق Flexus، الحل السحابي المبتكر الذي يعد بإعادة صياغة الحوسبة السحابية للشركات المصرية.

تم الإعلان عن هذا الإطلاق ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2024 (Cairo ICT 2024)، في خطوة تعكس التزام الشركة بتسريع التحول الرقمي وتعزيز الابتكار عبر مختلف القطاعات.

صُمم Flexus لتلبية الاحتياجات المتزايدة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مجالات متعددة تشمل التجزئة، التكنولوجيا المالية، التجارة الإلكترونية، وتطوير البرمجيات.

يتميز هذا الحل بدمج الأداء العالي وقابلية التوسع مع الكفاءة والأمان، ما يتيح للشركات تحسين العمليات، خفض التكاليف، وتحقيق مرونة تشغيلية أكبر.

أبرز منتجات Flexus:

1. Flexus L Instance:

- مصمم للشركات الباحثة عن خدمات سحابية اقتصادية وسهلة الاستخدام.

- يدعم تطوير مواقع الويب وإدارة المتاجر الإلكترونية.

- يتميز بنشر الحلول في 3 خطوات فقط مع أداء مضاعف دون تكلفة إضافية.

2. Flexus X Instance:

- يتيح مرونة تخصيص الموارد الحاسوبية.

- يدعم أكثر من 100 نسبة بين وحدة المعالجة المركزية الافتراضية والذاكرة.

- يقلل من إهدار الموارد ونفقات الحوسبة بنسبة تصل إلى 30%.

- مناسب للأحمال الديناميكية مثل البث المباشر وخوادم الألعاب.

3. Flexus RDS:

- حل لقواعد البيانات السحابية يعتمد على MySQL.

- يوفر إدارة مبسطة وأداء عاليًا بتكلفة أقل.

قال جو فوتشو، رئيس مجموعة أعمال هواوي كلاود في مصر أن Flexus يمثل حقبة جديدة في الحوسبة السحابية، مما يمنح الشركات المصرية الأدوات اللازمة لتبسيط العمليات وتحقيق كفاءة أكبر وفتح آفاق جديدة."

كما أعلنت هواوي عن إطلاق برنامج Pioneer Experience Program بالتعاون مع شركائها المحليين Dimofinf وCloudpieda، لتوفير حلول سحابية مخصصة لقطاعات متنوعة.

كما وقعت هواوي على هامش المعرض، مذكرتي تفاهم مع شركتي Dimofinf وCloudpieda، بهدف تعزيز الابتكار وتوفير خدمات سحابية محلية متطورة.

دعت هواوي الشركات المصرية لاستكشاف إمكانيات Flexus وتجربة هذه التكنولوجيا الرائدة، مؤكدة دورها كشريك تقني موثوق لدعم التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة في الحوسبة السحابية.