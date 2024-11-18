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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد الكاراتيه يكشف قائمة المشاركين في بطولة العالم بإسبانيا

منتخب الكاراتيه
منتخب الكاراتيه
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كشف الاتحاد المصري للكاراتيه عن البعثة المشاركة في بطولة كأس العالم للكاراتيه فرق التي ستقام في إسبانيا خلال الفترة من 19 إلى 25 نوفمبر الجاري حيث يرأس البعثة الدكتور محمد سعد عضو مجلس الادارة.
ضمت قائمة منتخبنا للكوميتيه جماعي رجال كلا من علي الصاوي وعبدالله ممدوح ويوسف عماد وطه طارق وعبدالله هشام وأحمد رجب المصري ومحمود إبراهيم بدوي وعلي أسامة.

بينما ضمت قائمة فريق الكوميتيه جماعي سيدات كلا من فريال أشرف وريم أحمد ونورسين محمد كمال وهدير أحمد عبدالمنعم وياسمين الهواري.

وضمت قائمة فريق الكاتا جماعي رجال كلا من زياد محمد وعبدالرحمن هشام ومصطفى الغباشي، بينما ضمت قائمة فريق الكاتا جماعي سيدات كلا من آية هشام وأسماء مجدى وجنى خميس.

من جانبه، أكد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد أنه على ثقة كاملة في قدرات وإمكانيات لاعبي منتخبنا الذين سيشاركون في منافسات البطولة العالمية وانتزاع الميدليات المتنوعة.

أضاف أن مجلس الادارة حريص على تذليل كافة العقبات أمام جميع اللاعبين والجهاز الفني من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو الصعود على منصات التتويج.

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