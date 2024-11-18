آصف ملحم: بايدن يحاول أن يوتر العلاقات بين روسيا وحلف الناتو

قال الدكتور آصف ملحم، مدير مركز "جي إس إم" للدراسات، إن القرار الأمريكي المتوقع بتزويد كييغ بصواريخ متطورة مثل "ستورم شادو" و"آتكمس" أثار زخما روسيا، ويحتاج إلى النظر من عدة زوايا، سياسيا وعسكريا.

وأضاف "ملحم"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا أثر عسكري أو فني لهذا القرار على الإطلاق، فهذه الصواريخ لا تطلق إلا من خلال بعض الطائرات مثل F35 التي عليها الاقتراب من الحدود الروسية لتطلق الصاروخ.

وتابع، أنّ الكتلة المتفجرة لصاروخ ستورم شادو كبيرة للغاية، ويطير على ارتفاعات منخفضة للغاية، وأثره التفجيري كبير، ولكن لا يمكن توجيهه بنظام توجيه بنظام GPS ويحتاج نظام الملاحة الأمريكي الخاص حتى لا تتمكن روسيا من اعتراضه أو التعامل معه بطريقة أو بأخرى.



وواصل: "أن هذه الخطوة تستهدف تعقيد العلاقات بين روسيا وحلف الناتو، وتعزيز واستمرار الحرب بما يخدم "معسكر الحرب" في أمريكا، لافتًا، إلى أن هذا القرار يمكن أن يكون جزءًا من استراتيجية لتصعيد النزاع قبل الانتخابات الأمريكية، بهدف إحراج أي إدارة مستقبلية، خاصة إدارة ترامب، إذا عادت للسلطة".

