وزير الشباب يلتقي مجلس إدارة الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء برئاسة اللواء دكتور محمد مندور، لمناقشة سبل التعاون لدعم الأنشطة الذهنية والتربويّة التي يسعى الاتحاد إلى تعزيزها بين النشء والشباب.



وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على دعم المبادرات التي تهدف إلى تنمية القدرات العقلية للشباب، مشيراً إلى أن تعزيز المهارات الذهنية يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء جيل واعٍ وقادر على مواجهة تحديات المستقبل.

وخلال اللقاء، استعرض ممثلو الاتحاد المصري للتنمية الذهنية أهم البرامج والمشروعات التي يعملون عليها، والتي تهدف إلى تطوير المهارات العقلية والإبداعية لدى الشباب، كما تم بحث آليات دعم الوزارة لهذه الأنشطة، من خلال توفير المرافق والتسهيلات اللازمة وإطلاق حملات توعية بأهمية التنمية الذهنية.

ومن جانبه أشاد اللواء دكتور محمد مندور ، رئيس الاتحاد بالدور الرائد الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة في دعم المبادرات التنموية، معرباً عن تطلعه إلى شراكة فعالة ومستدامة تحقق أهداف الطرفين وتسهم في بناء مستقبل أفضل للشباب المصري.

وثمن رئيس الاتحاد القرارات الثلاثة التي وافق عليها الوزير لدعم الاتحاد ولاعبيه وهى منح لاعبي الاتحاد وأسرهم عضوية مجانية في مراكز الشباب التابعين لها، وإنشاء شعبة للتنمية الذهنية في بعض مراكز الشباب للتدريب، وإعفاء الاتحاد من تكاليف إقامة البطولات والدورات التدريبية التي ينظمها الاتحاد في أي مقر تابع للوزارة في جميع المحافظات.



وفي ختام اللقاء قام الوزير بتكريم أوائل اللاعبين والذين احتلوا المراكز الأولى في بطولة الجمهوري،ة وتم اختيارهم في صفوف منتخب مصر بالإضافة إلى مدربيهم.

شهد اللقاء الدكتور الجندي شاكر نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء الاتحاد، والدكتورة نفين نخلة، والنائب أحمد سمير ومحمد دين، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.