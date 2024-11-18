الاتحاد الأفريقي يستضيف ورشة حول جلسات الاستماع بـ"العدل الدولية" بشأن تغير المناخ

أعلن الاتحاد الأفريقي يوم الاثنين 18 نوفمبر 2024 أن مكتب المستشار القانوني الذي يترأسه الدكتورة هاجر قلديش، سيستضيف ورشة عمل تحضيرية افتراضية لتزويد الدول الأعضاء في الاتحاد بالأدوات والاستراتيجيات اللازمة لتقديم مذكرات شفوية مقنعة خلال جلسات الاستماع الشفوية القادمة لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات تغير المناخ.

وتعقد الورشة على مدار يومي 19 إلى 20 نوفمبر 2024، وتمثل هذه الورشة خطوة حاسمة في رحلة أفريقيا لتشكيل مناقشات العدالة المناخية العالمية.

وتأتي هذه الفاعلية في ظل تأثر قارة أفريقيا بشكل غير متناسب بأزمة المناخ، وتمثل فرصة للدول الأعضاء لمواءمة مواقفها وتعزيز صوت أفريقيا على الساحة العالمية.

وتتمحور الأهداف الرئيسية للورشة حول تعميق فهم العدالة المناخية وأساسها في القانون الدولي، إلى جانب تعزيز المهارات الشفوية لتقديم مذكرات الدول الأعضاء بشكل فعال في محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وضمان نهج موحد وفعال.

وتؤكد هذه المبادرة على التزام الاتحاد الأفريقي الثابت بالعدالة المناخية والمساواة والمساءلة من خلال تمكين الدول الأعضاء بأدوات قانونية وعلمية وتجريبية قوية، فإننا نعزز قدرة أفريقيا على الدفاع عن حقوق أكثر من 1.5 مليار شخص.

