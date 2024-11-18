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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ليبيا تفشل فى الصعود لـ "كان 2025" بعد تعادلها مع بنين

المنتخب الليبي
المنتخب الليبي
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فشل المنتخب الليبي في التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب، بعد تعادله السلبي مع منتخب بنين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب طرابلس الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.

بهذه النتيجة، أنهى المنتخب الليبي التصفيات في المركز الرابع والأخير برصيد 5 نقاط، ليغيب رسميًا عن البطولة القارية المقبلة.

 في المقابل، تأهلت نيجيريا كمتصدرة للمجموعة برصيد 11 نقطة، تليها بنين في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بينما حلت رواندا في المركز الثالث بنفس الرصيد ولكن بفارق الأهداف.

يذكر أن المنتخب الليبي كان قد حقق فوزه الوحيد في التصفيات على حساب رواندا بنتيجة 1-0 في الجولة الخامسة، مما جدد آماله في التأهل قبل مواجهة بنين الحاسمة.

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