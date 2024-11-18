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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب مصر يختتم تدريباته باستاد الدفاع استعدادا لمباراة بتسوانا.. شاهد

تدريبات منتخب مصر
تدريبات منتخب مصر
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خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن، تدريبه الختامي باستاد الدفاع الجوي، للاعبين جميعا بجانب الذين لم يشاركوا في مباراة كاب فيردي،  بالإضافة إلى اللاعبين الموقوفين بسبب الإنذار الثاني، في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة، وانتهى  بالتعادل الإيجابي 1/1  ضمن مواجهات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، والتي حسمها الفراعنة بالتأهل عقب مباريات الجولة الرابعة وتصدر المجموعة .

بينما اكتفى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة كاب فيردي بعمل جلسات استشفاء بفندق الإقامة وتدريبات خفيفة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بتسوانا في الخامسة مساء غدا الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة السادسة و الأخيرة.

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منتخب مصر يختتم استعداداته