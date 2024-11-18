ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الإثنين، من ضبط أحد الاشخاص بالقاهرة، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص"له معلومات جنائية" – كائنة بمحافظة القاهرة) بالنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد والتحصل منهم على مبالغ مالية وقيامه بالترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى .



عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم إستهداف الشركة المُشار إليها وضبط مالكها ، وعُثر بداخل الشركة على مضبوطات أبرزها (عدد من جوازات وصور جوازات السفر للمواطنين راغبى السفر للخارج - عدد من صور عقود عمل لإحدى الدول – دفتر استلام نقدية – هاتف محمول "للتواصل مع العملاء"- جهاز "لاب توب" بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

