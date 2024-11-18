جامعة قناة السويس تنظم قافلة شاملة إلى قرية أبو عطوة بالإسماعيلية

نظمت جامعة قناة السويس قافلة شاملة إلى قرية أبو عطوة بمحافظة الإسماعيلية، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

استهدفت القافلة تقديم خدمات صحية وزراعية والبيطرية وتثقيفية متنوعة لسكان القرية، مساهمةً في تحسين جودة الحياة وتعزيز الوعي.

قدمت كلية الطب البشري خدمات الكشف الطبي لأهالي القرية، حيث تم فحص 505 حالات طبية في جميع التخصصات، مع توفير الاستشارات العلاجية اللازمة.

كما ساهمت كلية الطب البيطري بالكشف على 1117 حالة من أبقار، جاموس، أغنام، ودواجن، مستفيدةً ل120 فردا من هذه الخدمات البيطرية التي هدفت إلى تحسين صحة الثروة الحيوانية.

من جهتها، قامت كلية التمريض بجهود مميزة في مجال التثقيف الصحي، حيث تم قياس السكر العشوائي للحضور وتوعيتهم بأهمية التغذية السليمة والمتابعة الدورية لمرضى السكري.

كما تضمنت الأنشطة تقديم جلسات تثقيفية حول الفحص الذاتي للثدي، وسائل تنظيم الأسرة، وأهمية النظافة الشخصية، مما يعزز من الصحة العامة لدى الأسر.

وفي المجال الزراعي، زار فريق كلية الزراعة تسعة بساتين تضم مجموعة متنوعة من المحاصيل، شملت المانجو، الموالح، الموز، نخيل البلح، البطاطس، الفول البلدي، البرسيم، والشعير.

وقد رصد الفريق عدة تحديات تواجه المزارعين، مثل انتشار الحشائش تحت الأشجار، إصابات الحشرات، ومشكلات التسميد والري.

قدم الفريق توصيات دقيقة لتحسين الإنتاجية، بما في ذلك اتباع أساليب الري والتقليم الصحيحة ومكافحة الآفات الزراعية بطرق فعالة، مما استفاد منه 28 مزارعًا.

على الجانب التثقيفي، نظمت الواعظة أميمة الحجاوي، من أوقاف الإسماعيلية، ندوة دينية حملت عنوان "مكارم الأخلاق".

حظيت الندوة بتفاعل كبير من الحضور الذين أصغوا باهتمام وطرحوا الأسئلة التي تمت الإجابة عنها بشكل وافٍ.

كما ساهمت كلية التربية بفعالية من خلال جلسة نقاشية قدمتها الدكتورة أمل محمد عبد الفتاح، حيث ناقشت مع 18 من الأمهات موضوعات متنوعة، مثل إعادة تدوير المخلفات المنزلية، تحسين المظهر الجمالي للمنزل بميزانية محدودة، وسلبيات الهجرة غير الشرعية. وتطرقت الجلسة إلى كيفية اكتشاف مواهب الأطفال وتنميتها، بالإضافة إلى طرح أفكار لمشروعات صغيرة تسهم في تحسين دخل الأسر.

بمشاركة الدكتور محمد وصفي، وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشرف على تنظيم القافلة المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ خالد مطرود، مدير إدارة القوافل.

تمثل هذه القافلة نموذجًا للدور المجتمعي المتميز الذي تضطلع به جامعة قناة السويس، حيث تجمع بين تقديم الخدمات المباشرة للأهالي وتعزيز الوعي بمختلف القضايا الصحية، الزراعية، والاجتماعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

