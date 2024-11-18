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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

دون إصابات.. إخماد حريق اندلع داخل مخزن في شبرا

ارشيفية
ارشيفية
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شب حريق في مخزن بمنطقة شبرا مصر، بمحافظة القاهرة، وانتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحادث وتمت عملية السيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية.
 وردت إشارة لغرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، من شرطة النجدة - مفادها نشوب حريق في مخزن تجاري بمنطقة شبرا.

وانتقلت على الفـــــور قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، لموقع البلاغ، وتمت أعمال السيطرة على الحريق وإخماده.

وتستمع قوات الأمن لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

الحماية المدنية بالقاهرة بمحافظة القاهرة خسائر بشرية حريق مخزن