ads
الإثنين 18 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الكويت تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتكرر والممنهج لـ الأونروا

وزارة الخارجية الكويتية
وزارة الخارجية الكويتية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أدانت وزارة الخارجية الكويتية الاستهداف المتكرر والممنهج للمؤسسات والمنشآت والعاملين بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والذي كان آخره القصف المتعمد لمدرسة أبو عاصي في قطاع غزة وراح ضحيته عدد من الفلسطينيين وتسبب بإصابة آخرين.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين- أن الكويت تستنكر وترفض هذه السياسة الإجرامية التي تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ لتطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإيقاف إمعان الاحتلال في ممارساته اللامحدودة ضد الشعب الفلسطيني وانتقاص حقوقه المشروعة، والوقوف ضد كافة محاولات نشر الفوضى وعدم الاستقرار بالمنطقة والعالم.

 

وزارة الخارجية الكويتية الامم المتحده الأونروا غزة