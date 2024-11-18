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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

شراكات دولية متوازنة.. رسائل السيسي في الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين "الشمول الاجتماعي ومكافحة الجوع والفقر".

وألقى الرئيس السيسي كلمة جاءت أبرز رسائلها:

- أعلن انضمام مصر للتحالف العالمى لمكافحة الفقر والجوع

- تشدد مصر على ضرورة الوقف الفوري لتلك المأساة اللا إنسانية جراء الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان

- مواجهة التحديات الراهنة يتطلب حشد الإرادة السياسية لإعادة النظر في النهج الدولي الحالي وتجديد الالتزام بأهداف التنمية المستدامة.

- تؤمن مصر بأنه لا سبيل لمكافحة الجوع والفقر.. وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا بإقامة شراكات دولية متوازنة مع الدول النامية

- نشير إلى جهودنا الوطنية الحثيثة في مجال التنمية البشرية ومن ضمنها مشروع "حياة كريمة" العملاق

- نتطلع لأن تسهم هذه الجلسة في صياغة حلول عملية للقضاء على الجوع والفقر انطلاقا من مسئوليتنا المشتركة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي