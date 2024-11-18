شراكات دولية متوازنة.. رسائل السيسي في الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين "الشمول الاجتماعي ومكافحة الجوع والفقر".

وألقى الرئيس السيسي كلمة جاءت أبرز رسائلها:

- أعلن انضمام مصر للتحالف العالمى لمكافحة الفقر والجوع

- تشدد مصر على ضرورة الوقف الفوري لتلك المأساة اللا إنسانية جراء الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان

- مواجهة التحديات الراهنة يتطلب حشد الإرادة السياسية لإعادة النظر في النهج الدولي الحالي وتجديد الالتزام بأهداف التنمية المستدامة.

- تؤمن مصر بأنه لا سبيل لمكافحة الجوع والفقر.. وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا بإقامة شراكات دولية متوازنة مع الدول النامية

- نشير إلى جهودنا الوطنية الحثيثة في مجال التنمية البشرية ومن ضمنها مشروع "حياة كريمة" العملاق

- نتطلع لأن تسهم هذه الجلسة في صياغة حلول عملية للقضاء على الجوع والفقر انطلاقا من مسئوليتنا المشتركة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

