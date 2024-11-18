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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة؛ تعاون مع التموين لتنظيم أسواق اليوم الواحد بالأحياء

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالتنسيق مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية للبدء في تنظيم أسواق اليوم الواحد بأحياء المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار تناسب المواطنين.
ووجه وزير التموين الدكتور شريف فاروق، اللواء علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية بسرعة التواصل والتنسيق مع محافظ الجيزة لتنظيم اسواق اليوم الواحد. 

وجاء ذلك في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتي تحظي بمتابعه من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

حيث أشار محافظ الجيزة إلى أنه سيتم انعقاد الاسواق بأحياء الوراق وامبابة وبولاق الدكرور والعمرانية والمنيرة الغربية كمرحلة أولي علي أن يتم التوسع فيها لتشمل كافة قطاعات المحافظة لتحقيق اكبر استفادة من المواطنين . 
وأوضح محافظ الجيزة ان هذه الأسواق تساهم في تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.
واستمراراً لبذل المزيد من الجهد فى هذا الشأن عملاً على مصلحة المواطن فقد تم التنسيق مع كل من جهاز مدينة 6 أكتوبر وجهاز مدينة الشيخ زايد وبناءاً على رغبتهم لتوفير اماكن تخصص لهذا الغرض فى نطاق المدينتين .

محافظ الجيزة الاتفاق مع وزارة التموين لتنظيم أسواق اليوم الواحد توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين سيتم انعقاد الاسواق بأحياء الوراق وامبابة وبولاق الدكرور والعمرانية والمنيرة الغربية