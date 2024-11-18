"لابيد": واجب نتنياهو الأسمى والأهم هو إعادة المحتجزين من غزة

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن نتنياهو يجب أن يؤمن بأن واجبه الأسمى والأهم، هو إعادة المحتجزين من غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



وواصل: "حكومة نتنياهو غير مستعدة للتضحية بأي شيء من أجل إعادة المحتجزين من غزة، وجنودنا يقتلون في ساحات المعارك والجيش يعلم جيدا لماذا أقدم نتنياهو على إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت".



وأوضح: "المحتجزون في غزة منذ أكثر من عام والاقتصاد ينهار بينما يسعى نتنياهو لتمرير قانون التهرب من الخدمة العسكرية، ونتنياهو أثبت أنه غير جدير بثقة الإسرائيليين".



وأردف: "المنظومة الأمنية أوصت بإمكانية التوصل لصفقة تبادل لكن نتنياهو لا يرغب في ذلك لأغراض سياسية".