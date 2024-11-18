قرار قضائي بشأن المتهمين بسرقة شركة شحن بالجيزة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة، استمرار حبس موظفىن اثنين - فنى كاميرات- وآخرين، متهمين بسرقة ١٠ أجهزة محمول، ولاب توب، من شركة محل عملهم، ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات.

تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مسئول شركة شحن مفاده سرقة 10 أجهزة محمول ولاب توب من الشركة محل عمله، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ .

بعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 2 فني كاميرات من عمال الشركة استعانا باثنين آخرين، وقاموا بسرقة الشركة محل عملهما، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان القسم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.