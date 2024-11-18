لمدة 3 ليال.. مسرح الجمهورية يستضيف عرض "رماد من زمن الفتونة"

تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، العرض المسرحى الجديد (رماد من زمن الفتونة) لفرقة فرسان الشرق للتراث من تصميم وإخراج كريمة بدير، تأليف دراما محمد فؤاد، تصميم ديكور وملابس أنيس إسماعيل، ومخرج منفذ رجوى حامد، وذلك لمدة ٣ ليالى متتالية تبدأ في الثامنة مساء الثلاثاء ، الأربعاء ، الخميس ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ نوفمبر على مسرح الجمهورية .



يتناول العرض الذي يقدم لأول مرة سيطرة الأنثى وسط مجتمع الفتوات وإظهار تفاصيل الحارة المصرية صراعتها، وكشف أبعادا جديده حول ديناميكية القوة، والسيطرة من وجهة نظر المرأه، وكذلك الصراع الداخلي والخارجي للمرآة في مواجهة الضغوط المجتمعية، وذلك إثباتًا منها لدورها في التغيير والتأثير علي محيطها ومساندة منها للحرية والمساواة .

يؤدى الأدوار الرئيسية ياسمين سمير بدوي في دور ( المؤنث والغجرية) ، عبد الرحمن دسوقي ، نادر جمال بالتبادل مع في دور ( رجل التكوين ) ، إبراهيم خالد بالتبادل مع محمد هلال فى دور الفتوة ، نوران محمد فى دور الأم ، دنيا محمد بالتبادل مع فاطمه محسن فى دور شرابه ، نور عمرو بالتبادل مع أحمد عاطف فى دور الفتوة ٢ وأشرف كوداك فى دور الفتوة ٣ .

يذكر أن فرقة فرسان الشرق للتراث يشرف عليها حاليا المدير الفنى الدكتور عصام عزت ، أسستها وزارة الثقافة عام ٢٠٠٩ بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم أنضمت إلى منظومة فرق دار الأوبرا المصرية، وظهرت أولى أعمالها عام ٢٠٠٩ باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التي لاقت استحسان واعجاب الجمهور ،شاركت الفرقة فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية وحصلت على جائزة احسن عرض واحسن تمثيل بمهرجان المسرح الحر بالأردن ،عن عرض بهية عام ٢٠١٩وحققت العديد من النجاحات المميزة.