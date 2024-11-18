تدريب طلاب كفر الشيخ على الاستخدام الآمن للإنترنت

تفقد الدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تنفيذ تدريبات البرنامج التدريبي "تدريب الطلاب على الاستخدام الآمن للإنترنت وحماية الطلاب من مخاطر الإنترنت" للمرحلة الثانوية بالتعاون مع يونيسيف مصر لطلاب محافظة كفر الشيخ ، بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بقاعة التدريب الخاصة بحماية الطلاب من مخاطر الانترنت بمركز التطوير التكنولوجي بحضور كل من وائل الحداد مدير المركز، وعمرو منير رئيس قسم التدريب، وهاني حمدان، منسق اليونيسيف بالمحافظة، تدريب ايمان عبد الحميد، مدرب معتمد من وزارة التربية والتعليم لمبادرة اليونيسيف للاستخدام الآمن للإنترنت.



قال الدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن التدريب تضمن كورسا مكثفا للطالبات عن الاستخدام الآمن للإنترنت واستهدف الكورس توعية الطالبات بكيفية الحفاظ على الخصوصية وكيفية التصرف حين التعرض للابتزاز الإلكتروني وكذلك ماهية التنمر الإلكتروني ومصايد العقل.

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