ناشئات المقاولون العرب 2009 تحققن الفوز الثاني على التوالي بدوري الجمهورية

حقق فريق المقاولون العرب لكرة القدم النسائية مواليد 2009 انتصاره الثاني على التوالي بعد التغلب على فريق إس إس كا إف سي، بنتيجة 7 - 2.

تألق في المباراة عدد من اللاعبات، حيث سجلت ياسمين ياسر هدفين، بينما أضافت شمس شعبان هدفين آخرين أيضًا.

كما ساهمت أمل محمد وجوري أمير وبيبو في تحقيق هذا الفوز الكبير بتسجيلهم الأهداف.

ويأتي هذا الأداء المتميز ضمن جهود الجهاز الفني بقيادة الكابتن يسري عبدالغني، رئيس القطاع، والكابتن مجدي مصطفى، المشرف على جهاز الكرة النسائية، بالإضافة إلى الكابتن مصطفي علي عبدالرحمن، المدير الفني، والكابتن محمد يحيى، مدرب حراس المرمى، والكابتن آية أيمن، إداري الفريق.