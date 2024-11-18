سفير عمان بالقاهرة: العلاقات العُمانية المصرية تشهد تطورًا استثنائيًا

تحتفل سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة بالعيد الوطني الـ54 المجيد، في مناسبة تعكس الإنجازات المتواصلة لمسيرة التنمية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق ، وفق رؤية واضحة تهدف إلى تعزيز المكتسبات الوطنية والتقدم في كافة المجالات.

وصرّح السفير عبد الله بن ناصر الرحبي بأن العلاقات العُمانية المصرية تتسم بالمتانة والازدهار في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر في مايو 2023 كانت نقلة نوعية في العلاقات الثنائية، مما أسس لمرحلة جديدة من التعاون في الاقتصاد، التعليم، والقضاء.

ونتج عن هذه الجهود زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى مليار دولار سنويًا مع خطط لمضاعفته قريبًا، بدعم قيادتي البلدين.

وأكد السفير أن العلاقات بين عُمان ومصر تمتد بجذورها التاريخية، وتشهد تطورًا مستمرًا بروح من التعاون المشترك والحكمة السياسية التي ميزت قيادتي السلطنة ومصر عبر العصور.

إنجازات اقتصادية نوعية لسلطنة عُمان

في الجانب الاقتصادي، تمكنت سلطنة عُمان من تحقيق تقدم لافت، حيث بلغت الإيرادات العامة حتى نهاية أغسطس 2024 نحو 8.1 مليار ريال عُماني، مسجلة ارتفاعًا مقارنة بعام 2023. وحققت الميزانية فائضًا بقيمة 447 مليون ريال عُماني رغم انخفاض طفيف عن العام الماضي.

كما انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 62.3% في 2021 إلى 35% في منتصف 2024، ما عزز من التصنيف الائتماني للسلطنة، حيث رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف إلى "BBB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما عدّلت "موديز" تصنيفها إلى إيجابي عند "Ba1".

قفزات في المؤشرات الدولية

أحرزت سلطنة عُمان تقدمًا كبيرًا في المؤشرات العالمية، حيث ارتفعت 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية 2024 لتصل إلى المركز 56 عالميًا، وتقدمت إلى المركز 11 عالميًا في مؤشر ريادة الأعمال، وحسنت ترتيبها في الأداء البيئي إلى المركز 50 عالميًا. وفي التعليم، قفزت جامعة السلطان قابوس إلى المركز 362 عالميًا في تصنيف الجامعات لعام 2025.

رؤية عُمان 2040: المستقبل الأخضر

تولي سلطنة عُمان اهتمامًا خاصًا بالقطاعات الخضراء ضمن رؤية عُمان 2040، التي تسعى لتعزيز التنمية المستدامة بمشاركة جميع شرائح المجتمع. وقد انعكست هذه الجهود على تحسين التنافسية الدولية، مما يعزز من موقع السلطنة عالميًا كوجهة اقتصادية واستثمارية واعدة.

هذه المناسبة تمثل محطة للتأمل في الإنجازات واستشراف المستقبل، حيث يجدد العمانيون عزمهم على مواصلة مسيرة البناء والتطور لتحقيق أهدافهم الوطنية الطموحة.