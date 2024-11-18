"كاتدرائية الإسكندرية" تهنئ البابا تواضروس بذكرى مرور 12 عامًا على تجليسه

تقدمت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، اليوم الإثنين، بتهنئة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد تجليسه الـ12، باعتباره البابا الـ 118 في تاريخ باباوات الكرازة المرقسية.

احتفلت الكنيسة القبطية، بذكرى مرور الثاني عشر؛ لتنصيب البابا تواضروس الثاني، بابا وبطريركًا على عرش القديس مار مرقس الرسول، وأقيم بهذه المناسبة قداس احتفالي احتضنته كنيسة التجلي في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، تولى البابا خدمته وشارك فيه حوالي 100 من الآباء المطارنة والأساقفة ووكيلا البطريركية بالقاهرة والإسكندرية، ومدير مكتب البابا، ومساعدوه من الآباء الكهنة والرهبان.

وفي عظة القداس، أشار البابا إلى التذكارات التاريخية التي تحتفل بها الكنيسة القبطية اليوم، وهي تذكار مجمع نيقية الذي حضره 31 أسقفا، ورفض بدعة آريوس وأيضًا تذكار تدشين الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس عام 2018.

وجاء تجليس البابا على كرسى مارمرقس الرسول عقب الانتهاء من طقس القرعة الهيكلية، وهى اختيار البابا عبر قرعة أجريت بين الثلاثة الأعلى في الأصوات في الانتخابات البابوية، وحيث وضعت الأسماء الثلاثة في قارورة زجاجية، وتم اختيار طفل من الموجودين – بعد إقامة صلاة القداس- ليسحب واحدة منها بصورة عشوائية تحمل اسم البطريرك.

وولد البابا تواضروس، يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر سنة 1952، وهو نفس يوم وقوع القرعة عليه لاختياره للبطريركية عام 2012، والده كان يعمل مهندس مساحة، وكان هو الأخ الأكبر لأخوته، وتعلمت والدته التعليم الأولي في دير القديسة دميانة، وكانت هي الأخت الأصغر لأخوتها، وكان الوالد محبًا للنظام جدًا، ومُحبًا للغات “الإنجليزية والفرنسية”، وذلك بسبب تعاملاته مع مهندسين أجانب، واهتمت والدته بارتباط الأبناء بالكنيسة وبالمدرسة بالإضافة إلى الترابط الأسري بينهم، فكانت أسرة عادية، عالمها هو الكنيسة والخدمة ومحبة الله والكتاب المقدس، كذلك كل أحاديث الأسرتين، بالإضافة للناحية الاجتماعية من فسح وتزاور مع الأقارب والمشاركة.

أما عن نشأة الطفولة، تنقلت الأسرة في المعيشة ما بين المنصورة حتى سن 5 سنوات، وسوهاج حتى سن ما بين الثامن والتاسع ودمنهور والإسكندرية،وله ثلاثة أخوة أخت أكبر توفيت في سن صغيرة، وأخت أصغر بثلاثة سنوات تدعى هدى، وأخرى أصغر بـ11 أو 12 عام تدعى دينا، فيما توفي والده يوم 3 يونيه 1967.