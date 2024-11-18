روسيا: قد نعيد نقييم سياستنا بشأن المناخ إذا انسحبت أمريكا من اتفاقية باريس

قال نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي فلاديمير إيليتشيف، اليوم الاثنين، إن روسيا قد تعييد تقييم موقفها بشأن تنظيم المناخ إذا انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية باريس.

وقال إيليتشيف -في مقابلة مع وكالة أنباء تاس الروسية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب29 في العاصمة الأذرية باكو: "هناك الكثير من المناقشات الآن حول كيف يمكن للانتخابات الأمريكية الأخيرة أن تؤثر على عملية تطوير أجندة المناخ الدولية".

وتابع بالقول "الجميع يعرف موقف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المتشكك تجاه تطوير أجندة المناخ الدولية، وحقيقة أنه خلال ولايته الرئاسية الأخيرة، انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية باريس، ولذا فإن موسكو ستتابع موقع الإدارة الأمريكية المقبلة بشأن المناخ، وعليه قد نعيد تقييم الوضع".

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق خلال الشهر الجاري، بأن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يعد أوامر تنفيذية وبيانات حول الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ وتقليص حجم بعض المعالم الوطنية للسماح بمزيد من أعمال التنقيب والتعدين.

وجاء في تقرير الصحيفة، أنه من المتوقع أيضًا أن ينهي ترامب الوقف المؤقت المفروض على تراخيص إنشاء محطات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي، وأن يلغي الإعفاء الذي يسمح لولاية كاليفورنيا وولايات أخرى بتطبيق معايير أكثر صرامة لمكافحة التلوث.