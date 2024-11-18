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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس بولندا يشيد بقرار بايدن السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية لضرب روسيا

الرئيس البولندي أندريه
الرئيس البولندي أندريه دودا
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أشاد الرئيس البولندي أندريه دودا بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن السماح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ التي زودتها بها واشنطن لضرب الأراضي الروسية، ووصفه بأنه "خطوة ضرورية تؤكد دعم الغرب الراسخ لسيادة كييف".

وقال دودا - في تصريح نقله "راديو بولندا"، اليوم الاثنين - "إن الأيام الأخيرة شهدت تصعيدا حادا في الهجمات الصاروخية الروسية ضد أوكرانيا، وفي ضوء ذلك، فإن قرار الرئيس بايدن السماح لأوكرانيا بضرب أهداف في روسيا باستخدام الصواريخ متوسطة المدى التي زودتها بها الولايات المتحدة يعد تغييرا كبيرا"، معتبرا أن هذه الخطوة قد تمثل منعطفا مهما في الحرب.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة جو بايدن كانت تفرض قيودا تمنع أوكرانيا من استخدام الأسلحة التي تزودها بها الولايات المتحدة في ضرب عمق الأراضي الروسية، ويمثل قرار رفع هذا الحظر تغييرا كبيرا في السياسة الأمريكية في الصراع بين أوكرانيا وروسيا، فيما تأتي الخطوة الأمريكية بعد شهور من طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السماح للجيش الأوكراني باستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب أهداف عسكرية روسية بعيدة عن الحدود.

أندريه دودا ايدن أوكرانيا