لبنان: استشهاد وإصابة 23 شخصا في حصيلة الغارة الإسرائيلية على رأس النبع

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، أن الحصيلة النهائية للغارة الإسرائيلية على حي رأس النبع في العاصمة بيروت، أمس الأحد، بلغت 7 شهداء من بينهم امرأة، وإصابة 16 آخرين بجروح.

وأشارت الوزارة -في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان- إلى أن الغارة الإسرائيلية على منطقة مار الياس ببيروت، مساء أمس، أدت إلى استشهاد 3 أشخاص من بينهم امرأة وإصابة 29 آخرين بجروح، في حصيلة نهائية.

وفي السياق، أفادت الوكالة اللبنانية بأن غارة إسرائيلية استهدفت منزل في بلدة معركة بقضاء صور في محافظة الجنوب، ما أدى إلى تدميره، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني تعمل على رفع الأنقاض لوجود إصابات.

وأشارت الوكالة إلى سماع دوي انفجارات عنيفة في بلدة كفركلا في مرجعيون، موضحة أنه المرجح أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعمليات تفخيخ وتفجير في البلدة.

وفي النبطية، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين متتاليتين استهدفتا حي الميدان في مدينة النبطية ومحيط الجبانة، بالإضافة إلى غارة على بلدة قاقعية الجسر بقضاء النبطية، كما قصفت مدفعية الاحتلال بلدة شمع وأطراف زيقين وعين الزرقاء بين علما الشعب وطير حرفا بعدد من القذائف الفوسفورية.

من جانبه، أعلن "حزب الله" استهداف مستوطنة كيرم بن زمرا، للمرة الأولى، بصلية صاروخية، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ودفاعا عن لبنان وشعبه.