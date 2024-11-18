رئيس جامعة القاهرة يكشف عن الملفات التي تعمل عليها الجامعة.. ويفجر مفاجأة بشأن خصخصة المشتفيات الجامعية

عقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا، داخل قاعة أحمد لطفي بالقبة، حول الرؤية المستقبلية لجامعة القاهرة في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث أعلن الدكتور محمد سامي عن الملفات التي تعمل عليها الجامعة خلال الفترة المقبلة .

وأعلن رئيس جامعة القاهرة، بشأن المستشفيات الجامعية أنها ستستكمل عملية تطوير المستشفيات الجامعية وفقا للخطة المقرر العمل عليها، وفق رؤية القيادة السياسية، موضحًا أنه يدرس حاليًا أدراج التأمين الصحي داخل المستشفيات الجامعية لجامعة القاهرة .

ونفى رئيس جامعة القاهرة خلال اجتماع الشائعات المتعلقة بشأن موضوع خصصة المستشفيات الجامعية، موضحًا أن ما يتم هو عبارة عن شراكة بين المستشفيات الخاصة والجامعية فيما يتعلق بالشئون الإدراية، مؤكداً أن الشق المجاني في المستشفيات لن يضر، ولن يلحق به زيادة على أي حال.

وأعلن “سامي” عن قرب افتتاح المرحلة الأولي لمستشفي ٥٠٠ ٥٠٠ التابعة لجامعة القاهرة، مشيرًا إلى أنه ربما يتم الافتتاح قبل حلول شهر رمضان المعظم.

وكشف رئيس جامعة القاهرة عن مجموعة من الملفات التي تعمل عليها الجامعة في الفترة الحالية، ومنها انتخابات اتحاد الطلاب، وضرورة إخراجها بشكل يحتوي على الشفافية والديمقراطية، مؤكدًا أن الطالب يتعلم المشاركة في الحياة السياسية بداية من وجودة في الجامعة .

وتحدث عن الفرع الأهلي التابع لجامعة القاهرة، والذي يتم الإعداد له بإنشاء مبنى خاص له داخل حرم الفرع الدولي بالشيخ زايد، مؤكداً أن إنشاء الفرع الأهلي يأتي بهدف التوسع في التعليم الجامعي حتى يسع الكثافة السكانية التي تمتلكها مصر حاليًا.

وأشار إلي أن الجامعة تولي اهتمامًا بالخدمات المقدمة لكافة العاملين بجامعة القاهرة؛ من أعضاء هيئة تدريس، وعمال، عن طريق توفير مختلف الخدمات الإدراية لهم؛ من مكتب مرور، إلى جانب إنشاء حضانات تسع أولاد العاملين، وغيرها من الخدمات المقدمة للتسهيل عليهم.

وأوضح “سامي” أن الجامعة تعمل على كونها صديقة للبيئة بزيادة الرقعة الزراعية.

ولفت إلى أن السنة التأسسية التي أعلن عنها مجلس الوزراء ما زالت محل الدراسة لتطبيقها من قبل اللجان المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات.