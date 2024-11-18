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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أمريكا تزيد تعقيد المشهد.. هل يريد بايدن زيادة دعم أوكرانيا قبل رحيله؟

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية الروسية
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في تحول لافت لمسار الحرب الأوكرانية الروسية المستمرة منذ أكثر من عامين ونصف العام، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن رفع القيود التي كانت تمنع أوكرانيا من استخدام الأسلحة التي تزودها بها الولايات المتحدة لضرب عمق الأراضي الروسية.

وعرض برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "قرار أمريكي يزيد تعقيد المشهد".. هل تريد إدارة بايدن زيادة الدعم لأوكرانيا قبل رحيلها؟


هذا القرار الأمريكي الذي يزيد من تعقيد المشهد بين روسيا والغرب من ناحية ويدفع المعارك بين روسيا وأوكرانيا إلى اتجاه تصعيدي متزايد من ناحية أخرى، جاء مغايرا تماما لمواقف إدارة بايدن السابقة بشأن هذه الخطوة، إذ لم تمنح واشنطن الضوء الأخضر لكييف لاستخدام الصواريخ بعيدة المدى ضد روسيا خشية توسع الصراع.


 

الحرب الأوكرانية الروسية الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن