أحمد الصفدي رئيسًا لمجلس النواب الأردني العشرين

قال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي إن توجيهات الملك عبد الله الثاني في خطاب العرش ستكون الاستراتيجية الوطنية في المرحلة المقبلة، مشددًا على تنفيذ هذه التوجيهات من خلال التشريعات؛ للعبور إلى مرحلة جديدة من تاريخ الأردن.

جاء ذلك في كلمة النائب أحمد الصفدي عقب فوزه برئاسة مجلس النواب الأردني العشرين، وذلك خلال الانتخابات الداخلية التي جرت، اليوم /الاثنين/ في أولى جلسات المجلس في الدورة الأولى العادية.

ووصف الصفدي، خطاب العرش الذي ألقاه العاهل الأردني اليوم، بأنه صوت الحكمة، معربًا عن فخره بأن يكون أول رئيس لمجلس النواب العشرين وهو أول مجلس يقوم على أسس حزبية.

وأضاف "أنه سيعمل خلال ترؤسه للمجلس من أجل الأردن ومصلحته"، مشيدًا بدور الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني في القضية الفلسطينية، حيث أن الأردن سيواصل دوره بقيادة الملك عبدالله الثاني من أجل فلسطين، موضحًا أن الأردن يعمل بالشراكة مع الجميع من أجل السلام.