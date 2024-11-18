من قمة العشرين.. بايدن يؤكد دعم إدارته القوي لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن دعم إدارته القوي لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، جاء ذلك خلال كلمته بقمة مجموعة العشرين المنعقدة حاليا في مدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية.

وقال بايدن -حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الاثنين- "ينبغي أن نعمل جميعا لإنهاء الصراعات والأزمات التي تقوض التقدم نحو تحسين الأمن في مختلف أنحاء العالم".

وأضاف بايدن أن "الولايات المتحدة تدعم بشدة سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ومن وجهة نظري فإنه حري بجميع القادة المجتمعين حول هذه المائدة تأييد هذا أيضا".

وانطلقت اليوم الاثنين، أعمال قمة مجموعة العشرين في مدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية بمشاركة عدد من قادة العالم.. وتناقش القمة سبل تحسين أداء المؤسسات الدولية متعددة الأطراف، وعدد من القضايا الجيوسياسية، ومنها الوضع في منطقة الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا والقضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة والأمن ومواجهة التغيرات المناخية وزيادة حجم التجارة والاستثمار والتعاون بين الدول الأعضاء.