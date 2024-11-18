القابضة للمطارات تشارك في الجمعية العامة لاتحاد شركات الطيران الأفريقية AFRAA

شاركت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية في المعرض المصاحب للدورة الـ 56 للجمعية العامة لاتحاد شركات الطيران الأفريقية(AFRAA ) ، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 19 نوفمبر الحالى تحت رعاية وزارة الطيران المدني ممثلة فى شركة مصر للطيران .

وقال المهندس أيمن فوزي عرب رئيس مجلس الإدارة أن الشركة القابضة تسعي دائماً لدعم التعاون الفعال مع كافة الدولة خاصة الدول الافريقية و تقديم خدمات الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية للاشقاء الافارقة سواء خدمات تدريبية أو استشارية او ملاحية بالاضافة الي عرض التجربة المصرية في مجال المطارات باعتبارها تجربة رائدة افريقياً

وأكد "عرب" أن الشركة القابضة تضع كافة امكانيتها لتقديم كافة سبل الدعم المعلوماتي و الفني والمعنوي انطلاقا من واجب مصر الريادي تجاه الأشقاء الأفارقة.

قامت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بالمشاركة في المعرض المصاحب للاجتماعات من خلال جناح يضم كلا من شركة ميناء القاهرة الجوي والشركة المصرية للمطارات وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران و الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية حيث تم عرض امكانات تلك الشركات و سبل التعاون في مجال التدريب و منح الشهادات المعتمدة في اللغة الانجليزية للمراقبين الجويين وفتح خطوط جوية جديدة في المطارات المصرية .

وساهمت الشركة القابضة في ورش العمل و الجلسات الحوارية المقامة علي هامش الاجتماعات من خلال محاضرة بعنوان ” كيف يتحول مطار القاهرة إلى مطار محوري عالمي من خلال الابتكار في الاستثمارات وتعزيز الاتصال؟ ” قدمها الملاح خالد الالفي مساعد رئيس مجلس الإدارة للشئون التجارية والاقتصادية والتخطيط، ناقشت المحاضرة كيف يمكن تحويل مطار عادي إلى مطار محوري (Hub Airport) حيث يحتاج إلى بنية تحتية متطورة تلبي احتياجات عدد كبير من المسافرين وشركات الطيران، وتسهم في جعل المطار مركزاً رئيسياً للرحلات الجوية من خلال توسيع مدارج الطائرات ومرافق الطيران لاستيعاب حركة الطائرات المتزايدة، بما في ذلك الطائرات الضخمة ، ومرافق شحن جوي متقدمة لدعم حركة نقل البضائع والشحن الجوي المرتفعة.

بالاضافة الي التوسعات في مباني الركاب (الترمينال) من خلال بناء مباني ركاب حديثة وواسعة يمكنها استيعاب أعداد كبيرة من الركاب في آن واحد، مع توفير مساحات انتظار مريحة وخدمات متعددة وصالات مخصصة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال لخدمة الركاب الذين يرغبون في تجربة سفر فاخرة كما يجب توفير نظام نقل داخلي متطور وتحسين وتوسيع أنظمة الأمان والجمارك و توفير أنظمة تقنية ومعلوماتية متطورة وشبكة مواصلات خارجية قوية وواسعة ،كما لا يجب اغفال توفير مساحات تجارية وخدمات إضافية للركاب مع مراعاة الاستدامة وكفاءة الطاقة.