وزير التعليم يلتقي معلمي شمال سيناء: بناء الإنسان المصري أولوية

عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، واللواء د. خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، لقاءً موسعًا، اليوم الإثنين، مع قيادات التربية والتعليم وعدد من الطلاب والمعلمين بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش.

أعرب الوزير عن تقديره الكبير لمحافظة شمال سيناء، مؤكدًا أنها تحتل مكانة خاصة في قلب كل مصري لما قدمته من تضحيات عبر التاريخ. وأوضح أن القيادة السياسية تضع تطوير التعليم وبناء الإنسان المصري على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة خلال السنوات العشر الماضية أسهمت في تحقيق نهضة تعليمية غير مسبوقة، تضمنت بناء وتجهيز العديد من المدارس وتطوير المناهج لتتماشى مع متطلبات العصر.

وأشاد الوزير بالجهود الاستثنائية التي يبذلها معلمو شمال سيناء في مواجهة التحديات وتحقيق الانضباط داخل المدارس، مشيرًا إلى أن نجاح العملية التعليمية بالمحافظة يعود إلى تعاون وتكاتف كافة الأطراف المعنية. وأضاف: “المعلمون هم العمود الفقري للتعليم، وأفكارهم وخبراتهم ساهمت في علاج التحديات المزمنة بالمنظومة التعليمية”.

من جانبه، أكد اللواء خالد مجاور أن زيارة وزير التربية والتعليم تمثل دفعة قوية لدعم العملية التعليمية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل بكل مؤسساتها لتقديم أفضل الخدمات التعليمية لأبناء شمال سيناء، بالتعاون مع المجتمع المدني وأولياء الأمور.

وأشار المحافظ إلى الدور الوطني الذي لعبته شمال سيناء عبر التاريخ، بدءًا من مواجهة الاحتلال وحتى القضاء على الإرهاب، مؤكدًا أن المحافظة استعادت مكانتها بفضل تكاتف أبنائها مع مؤسسات الدولة. كما أشاد بالتطور الملموس في مدارس المحافظة نتيجة الشراكة المثمرة بين وزارة التربية والتعليم والمحافظة.

تضمن اللقاء عروضًا فنية قدمها طلاب مدارس العريش، إلى جانب عرض فيلم تسجيلي يوثق دور الدولة في مكافحة الإرهاب وجهودها لدعم التعليم بالمحافظة. كما تم استعراض نماذج تعليمية متميزة مثل المدارس المصرية اليابانية، التي تدمج بين التعليم المتطور والقيم الأخلاقية.