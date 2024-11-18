مهرجان القاهرة السينمائى يستضيف عمرو سعد في جلسة حوارية.. الخميس

تستضيف إدارة مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45، جلسة حوارية مع الفنان عمرو سعد تحت إشراف رامي عبد الرازق في تمام الساعة 6 مساءًا في المسرح المفتوح بدار الأوبرا المصرية.

يتحدث الفنان عمرو سعد خلال الجلسة الحوارية عن أبرز أعماله الفنية التي حققت نجاحًا فنيًا كبيرًا وتأثيرها على الصناعة المصرية، شهدت دورة مهرجان القاهرة السينمائي تكريم ثلاث شخصيات بارزة في المجال الفني أبرزها المخرج المصري يسري نصر الله، والنجم أحمد عز، كما تم تكريم المخرج دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

وتشهد الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.