إصابة 5 أشخاص في حادث مروري على الطريق الدولي بالإسكندرية

تسبب حادث انقلاب سيارة نقل ركاب "ميكروباص"، بالطريق الدولي، بالقرب من منطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، اليوم الإثنين 18 نوفمبر، في إصابة 5 أشخاص.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية فور تلقيها بلاغ يفيد بوقوع حادث مروري على الطريق الدولي بمنطقة الدخيلة باتجاه الكيلو 21، لمعاينة موقع البلاغ والوقوف على ملابساته، ورافق قوات الأمن، ضباط من الشرطة المرورية، والإسعاف إلى موقع الحادث.

وبعد الفحص تبين وجود سيارة منقلبة على الطريق المشار إليه وهو الطريق السريع، بعد حدوث اختلال في عجلة القيادة الخاصة بالسائق، مما أسفر عن تحطيمها وانقلابها، وتسبب الحادث بوجود مصابين.

وعلى الفور قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام، للتعامل مع الحالات المصابة وسرعة تلقيهم العلاج اللازم، حتى لا تتسبب في وجود مضاعفات، كما تم رفع السيارة من الطريق الصحراوي وإعادة الحركة المرورية مرة أخرى.

وبعد المعاينة تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات.

‏ويذكر أنه محافظة الإسكندرية منذ الصباح تتعرض إلى أمطار غزيرة، تزامنًا مع بدء أنَّة المكنسة، وهي رياح شمالية غربية، على أثرها تسببت في العديد من الحوادث اليوم وآخرها هو انهيار سقف إحدى قاعات كلية طب الجامعة الاهلية بالإسكندرية.