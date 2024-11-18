غياب فريق العمل.. بدء عرض فيلم "سلمى" لسلاف فواخرجي في القاهرة السينمائي

بدأ عرض فيلم "سلمى" في الجامعة الأمريكية الذي تشارك به النجمة السورية سلاف فواخرجى، في مهرجان القاهرة السينمائى بدورته الـ 45، وهو للمخرج السوري جود سعيد، وينافس الفيلم في مسابقة آفاق السينما العربية بالمهرجان المقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجارى.

وبدأ العرض بحضور 10 أفراد تقريبا في قاعة إيوارت، وسط غياب لبطلة العمل سلاف فواخرجي.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

