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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

القس رفعت فكري يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد تجليسه الثاني عشر

القس والدكتور رفعت
القس والدكتور رفعت فكري
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هنأ القس والدكتور رفعت فكري رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بالكنيسة الإنجيلية، والأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمرور ١٢ عاما على تجليسه على الكرسي المرقسي. 

وبعث برقية تهنئة نصها كالآتي:

قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. 
يسعدني أن أهنئ قداستكم بعيد تجليسكم الثاني عشر متمنيا لقداستكم دوام التقدم والنجاح والعطاء 
ودمتم بمحبتكم وانفتاح قلبكم وعقلكم ذخرا للكنيسة والوطن ويحفظكم القدير من كل مكروه. 

الأنبا تواضروس الثاني الأمين العام البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس القس رفعت فكري الكنيسة الإنجيلية