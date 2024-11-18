القس رفعت فكري يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد تجليسه الثاني عشر

هنأ القس والدكتور رفعت فكري رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بالكنيسة الإنجيلية، والأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمرور ١٢ عاما على تجليسه على الكرسي المرقسي.

وبعث برقية تهنئة نصها كالآتي:

قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

يسعدني أن أهنئ قداستكم بعيد تجليسكم الثاني عشر متمنيا لقداستكم دوام التقدم والنجاح والعطاء

ودمتم بمحبتكم وانفتاح قلبكم وعقلكم ذخرا للكنيسة والوطن ويحفظكم القدير من كل مكروه.