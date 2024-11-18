أچنا للتنمية العمرانية تطلق مشروع "Eastville" في التجمع الخامس باستثمارات 5 مليارات جنيه

كشفت شركة "أچنا للتنمية العمرانية" عن مشروعها الجديد "إيستفيل" في التجمع الخامس، بمساحة 20 فدانًا باستثمار دفاع 5 مليار جنيه.

وأبرمت شركة أچنا للتنمية العمرانية شراكة استراتيجية مع كل من الدكتور أحمد يوسف العربي، المدير التنفيذي لشركة كلمة لاستشارات التطوير. العقاري، والدكتور عمر عقيل، رئيس مجلس إدارة شركة Azure، والأستاذ محمد المسرى، رئيس مجلس إدارة شركة Frontline، وذلك لتسريع وتيرة العمل في المشروع، وهو ما يؤكد التزام شركة "أچنا" للتنمية العمرانية" ابتكار منتجات عقارية فارما الإنسانية الجودة، بهدف إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تتسق مع رؤية مصر 2030.

لذا فإن مشروع "إيستفيل" إضافة هامة ومتميزة تسعى إلى التكيف الأول، ومن خلاله تسليط الضوء على أچنا للتنمية العمرانية لتقديم مجتمع عمراني ينبض التعاون ويحقق القيمة لسكانه، ويسهم في تنمية المنطقة المميزة، حيث تتميز بتصميم ابتكار مرافق متعددة وخدمات شاملة، تنوعات واسعة من المنتجات الفاخرة حضريًا مميزًا، وتنوع وحدات سكنية متنوعة لتغطية العروس من 190 متر إلى 290 متر مربعًا، ويتمتع بموقعه الرائد وسط بحيرات متعددة، ومن المقرر أن يبدأ بناء الوحدات بحلول عام 2028 .

وقال المهندس أسامة وفي شلبي، رئيس مجلس إدارة شركة أچنا للتنمية العمرانية: "ملتزمون نبتكر رؤى الابتكار للسوق العقاري المصري من خلال تطوير مشاريع عقارية مشتركة لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وتواكب التوجهات العالمية، وتسهم في تحقيق التنمية العمرانية، مما يولد من مكانة الشركة في القطاع العقاري".

وأضاف شلبي: "في إطار خصصتنا التوسعية، يسعدنا اليوم تخصيص مشروع "إيستفيل" بالتجمع الخامس، والذي يمثل إضافة جديدة ومحورية لمحفظتنا العقارية، بجانب مشروع "كارنيليا" في العين السخنة، باستثمارات 10 مليار جنيه، يدعمنا في ذلك ثقة المشاهير في اسم الشركة أچنا للتنمية العمرانية".

وتسعى شركة "أچنا للتنمية العمرانية" إلى تحقيق نقلة في السوق المصري، من خلال تقديم رؤى رواية تماشى مع تطلعات الدولة لتحقيق التنمية العمرانية، فمنذ تأسيسها في عام 2019، ولكن الشركة من ترسيخ مكانتها كشركة مفتوحة في قطاع التطوير العقاري، وبعد ثلاثة أشهر منها التي مزيج من النجوم والجودة العالية، حيث تعتمد الشركة على احتياجات دقيقة لسوق، واهتمامات العملاء لتقديم مشاريع تلبي معايير جودة الحياة العصرية.

وركزت الشركة في تنفيذ مشاريعها على مواقع استراتيجية، وتصاميم معمارية، ولهذا السبب فإنها مثالية وتواكب اختيار الاتجاهات في التصميم. ومن أبرز مشاريعها "كارنيليا" في العين السخنة، الذي يعد نموذجاً للابتكار والجودة في المشاريع البحثية، حيث يؤكدان باستمرار التزامهما بتقديم تجارب حية واضحة وملهمة تتطلع إلى العملاء، مما ينتج مكانها في السوق المصري، ويسهم في الفرص المستقبلية للنمو والتوسع.



واستعرضت الشركة المتميزة مستجدات مشروع "كارنيليا" بالعين السخنة، على مساحة 100 فدان، والذي توقف على ارتفاع 160 متر سطح الأرض، وتوصل إلى 1,800 وحدة كاملة التشطيب، مساحاتها من 55 إلى 265 مترًا مربعًا، واستمتع بها جميعًا بإطلالات بحرية، حيث تم استكمال الاتجاه 60% من المرحلة الأولى في مشروع ماباني، كما يشمل المشروع مرافق ترفيهية متنوعة مثل حمامات سباحة بمساحة 9000 متر مربع ومساحات خضراء صناعية مساحة 12,000 متر مربع، إلى جانب 4 كلوب هاوس، مع مساحات خضراء خضراء بنسبة 83% من مساحة المشروع، ومن المقرر البدء في تسليم المشروع في عام 2026.

-انتهى-