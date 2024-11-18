مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بجامعة الفيوم يعقد جلسته رقم 209

عقدَ مجلسُ شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بجامعة الفيوم، جلستَهُ رقم (209) برئاسة الأستاذ الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافيَّة والبحوث، وبحضور السادة أعضاء المجلس الموقر، اليومَ الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2024م، بقاعة الاجتماعات بالمكتبة المركزية في الحرم الجامعي.

في بداية الاجتماع رحَّبَ الأستاذ الدكتورعرفه صبري بالسّادة أعضاءِ المَجلس، وتقدَّمَ باسمه وباسم السادة أعضاء المجلس بخالص التهاني إلى كلٍّ من السادة: أ.د/ رانيا أحمد عبد العظيم أبو السعود بمناسبة تجديد تعيينهما وكيلًا لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية الهندسة، والدكتور محمد إبراهيم عبد اللطيف، بمناسبة تكليف سيادته بالقيام بأعمال وكيل كلية الصيدلة لشئون الدراسات العليا والبحوث، مُتمنين لسيادتهما دوام التوفيق والنجاح.

وقد وافقَ المجلسُ على تسجيل بعضِ الدرجات العلميَّة؛ عَدَدُها (48) ماجستير، و(28) دكتوراة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

هذا، وقد ناقشَ المجلسُ التعديلات المقترَحَة على "دليل العلاقات الثقافية والتعاون الدولي بجامعة الفيوم"، كما تمَّ استعراض المذكرة المقدَّمَة من أ.د القائم بأعمال عميد كلية العلوم بشأن تفعيل قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/1/2024م الخاص بالموافقة على "مقترح تشجيع النشر العلمي بالجامعات المصرية".

ثمَّ ناقشَ المجلسُ الموضوعاتِ المُدرَجَةَ في جدول الأعمال الَّتي تخصُّ قطاعَ الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.