مطالبات فلسطينية لمجلس الأمن: أوقفوا آلة الحرب الإسرائيلية

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن استيائها من تقاعس المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، حيث تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل وتشريد الآلاف من السكان.

وأكدت الوزارة أن ردود الفعل الدولية، التي غالبًا ما تقتصر على الإدانات اللفظية، ليست كافية لوقف معاناة الفلسطينيين في القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أن إسرائيل تواصل تجاهل التساؤلات الدولية حول دوافع سياساتها في غزة، والتي أسفرت عن تهجير جماعي للسكان، خاصة في المناطق الشمالية من القطاع.

ويُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها تهدف إلى إجبار الفلسطينيين على مغادرة القطاع تحت وطأة القوة العسكرية.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أهمية التحرك الدولي الفوري لوقف التصعيد وحماية المدنيين.

وأكدت أنها تتابع عن كثب مع الدول والمنظمات الدولية لعرض الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، مشيرة إلى أن استمرار الصمت الدولي يساهم في تآكل القيم الإنسانية.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن باتخاذ خطوات ملموسة لضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وذلك من أجل وقف العمليات العسكرية ضد سكان غزة.

كما دعت الدول إلى إعادة تقييم استراتيجياتها في تقديم المساعدات الإنسانية، والعمل على ممارسة ضغط فعّال على إسرائيل لوقف إطلاق النار والالتزام بحل سلمي ينهي الأزمة.