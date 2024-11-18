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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير اقتصادي: مشاركة مصر في قمة العشرين دليل على دورها المحوري

مشاركة مصر في قمة
مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين
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قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين للمرة الرابعة على التوالي، دليل على الأهمية المحورية للدولة المصرية في منطقة الشرق الأوسط، في ظل أن الدولة المصرية بوابة الدخول للسوق الأفريقي.

وأكد شعيب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”: "من الواضح جدا اتجاه دول العالم بشتى الطرق إلى الاهتمام بالدول الأفريقية وما تحتويه من موارد اقتصادية وموارد بشرية".

وتابع: "الدولة المصرية تسعى إلى الوجود بشكل مستمر في المحافل الدولية والتحدث باسم قارة أفريقيا بالكامل، كما أنّ لمصر معاملات اقتصادية تجارية مع أعضاء مجموعة العشرين، وبالتالي مصر لها ثقل دولي كبير وملحوظ".

 

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